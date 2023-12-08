В Днепре поврежден водопровод: часть города осталась без воды и отопления

В Днепре поврежден магистральный водопровод. Поэтому в пятницу, 8 декабря, без воды остались жители правобережной части города, остановлены и котельные.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Пока без воды жители жилых массивов Покровский, Красный Камень, пл. Вокзальная, ул. Князя Владимира Великого, Набережной Сечеславской, Набережной Победы, Мандрыковской и близлежащих улиц.

Тем временем глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан сообщил, что из-за падения давления остановилась ТРП на Левом берегу города. Может отсутствовать водоснабжение на улицах С. Ковалевской 67-90, Примерной 1, 3, 4, Калиновой 82-100, Балтийской 2 и близлежащих.

Из-за отсутствия холодного водоснабжения частично остановлены и котельные в Правобережной части города.

Местные власти подчеркивают, что аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Подачу воды и тепла обещают восстановить после завершения работ.

Напомним, на днях кафиры снова атаковали ТЭС в прифронтовом регионе Украины – люди оказались без отопления.

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