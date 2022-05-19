В Днепре появилось топливо: водители выстроились в многокилометровую очередь на въезде в город (видео)

В Днепре появилось топливо: водители выстроились в многокилометровую очередь на въезде в город (видео)

В Днепре 19 мая появился бензин на некоторых АЗС. Там сразу выстроились многокилометровые очереди из водителей.

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Днепр областной".

На снимках, снятых возле АЗС WOG, расположенной на въезде в город, видны цены на топливо. Так, дизельное топливо стоит 57-58 грн за литр, бензин – 51-52 грн.

Напомним, в Украине 18 мая приостановили государственное регулирование цен на горючее. Теперь стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС, которая была и без того высокой, вырастет.

Киевляне рассказывают, что уже покупали ДТ по 70 грн за литр, а бензин даже по 110 грн у перекупщиков – лишь бы не стоять часами в очереди на заправки. Кроме того, жители столицы заказывают топливо курьером.

Фото: Telegram-канал "Днепр областной"

В Днепре появился бензин: выстроились огромные очереди

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