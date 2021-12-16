В Днепре поймали гигантского "сома-людоеда" весом 50 кг (фото)

Рыба схватила рыбака за ногу и сломала ласту.

В Днепре рыбак показал гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограмм. Мужчина поймал его на глубине с помощью гарпуна.

Об этом он 16 декабря рассказал на своей странице в Facebook.

"Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто предпринимать попытки, вот и в этот раз я отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон", — рассказал рыбак.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

Мужчина добавил, что выстрелил в сома с помощью гарпуна, после чего тот начал тянуть его на глубину. Когда рыбак пытался справиться с сомом, он схватил его за ласту и она лопнула.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось именно за кромкой купальной зоны", — рассказал он.

Напомним, что в Миннесоте рыбак поймал 25-килограммового муксуна и тем самым побил рекорд штата, который держался 64 года.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

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