В Днепре правоохранители задержали насильника из Российской Федерации

В Днепре правоохранители задержали насильника из Российской Федерации

Гражданин находился в международном розыске.

В Днепре правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в изнасиловании и совершении действий сексуального характера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

54-летний мужчина, находившийся в международном розыске, скрывался от стражей порядка в Днепре. Задержали его во время проведения следственных мероприятий. Он подозревается в совершении сексуальных действий и изнасиловании на территории соседнего государства. Где именно – в полиции не говорят.

"В настоящее время решается вопрос о конвоировании мужчины в Изолятор временного содержания Днепра", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре агрессивный и нетрезвый мужчина расстрелял автомобиль возлюбленной.

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