В Днепре предлагают арендовать квартиру за более 4 тыс. долларов в месяц: как она выглядит (фото)

Чтобы арендовать такую квартиру на месяц, нужно потратить 20 минимальных зарплат.

В Днепре сдают в аренду квартиру за 4100 долларов в месяц (161 745 гривен). Это самое дорогое предложение на рынке.

Объявление размещено на сайтах по аренде и продаже недвижимости dom.ria.com и olx.ua.

Квартира двухуровневая. Расположена в элитном жилом комплексе в центре города, на улице Владимира Вернадского.

Квартира в Днепре/olx.ua

Квартира в Днепре/olx.ua

Общая площадь жилья составляет 205 квадратных метров. В квартире пять комнат, кухня-гостиная, четыре отдельных спальни, три санузла, большая терраса , есть собственный выход в городской парк.

Риелтор пишет, что квартиру тоже можно купить, впрочем цена не уточняется.

Квартира в Днепре/olx.ua

Квартира в Днепре/olx.ua

Отметим, что с 1 апреля 2024 минимальная зарплата в Украине выросла и составляет 8 000 гривен. Чтобы арендовать такую квартиру в Днепре в месяц, понадобится более 20 "минималок".

Напомним, во Львове выставили на продажу необычное жилье: трехкомнатная квартира стоит миллион долларов.

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