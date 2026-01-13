В Днепре придумали, как запитать многоэтажки от генераторов (видео)

В Днепре жилые дома запитывают от мобильных генераторов / © скриншот с видео

После российской атаки энергокомпании до сих пор не могут запитать ряд районов левобережья Днепра. Власти города прибегли к беспрецедентному шагу — подвозу мобильных генераторов непосредственно к многоэтажкам.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Городской голова отметил, что в Днепре приходится прибегать к крайним мерам из-за того, что после последнего вражеского обстрела энергетической инфраструктуры, энергокомпании не могут восстановить электроснабжение для ряда районов левобережья Днепра.

«Просто к домам подвозим мобильные генераторы и запитываем многоэтажки напрямую«, — написал Филатов в Сети.

Несмотря на -12 градусов в Днепре, когда замерзает даже дизельное топливо, энергетики засыпают прямо на морозе. Они не спали уже безумные 72 часа.

«Делаем все, что можем», — заверил городской голова.

Он также обратился к жителям Днепра.

«Уважаемые днепряне, у кого до сих пор нет света, я знаю, что трудно, но поймите правильно: учитывая ситуацию, главное, что у вас есть тепло и вода. А для того, чтобы справиться со всем остальным, обязательно что-то придумаем», — подчеркнул Филатов.

Причина обесточиваний в Днепре

Напомним, Днепропетровская область была обесточена 7 января в результате российской атаки. В регионе сразу же начали ремонтные работы для возвращения тепло- и водоснабжения.

Филатов 8 января заявлял, что из-за критических последствий обстрелов без света находятся около 800 тыс. семей области. Энергетики приоритетно запитали больницы и канализационную систему. Проводились сложные работы по восстановлению работы обесточенных котельных. Каникулы в школах были продлены 11 января, а детсады перешли на сокращенный режим работы.