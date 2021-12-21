В Днепре продавали технические средства для счетчиков, благодаря которым можно было "уменьшить" плату за свет (фото, видео)

В Днепре продавали технические средства для счетчиков, благодаря которым можно было "уменьшить" плату за свет (фото, видео)

Самодельные технические средства вмешивались в работу программного обеспечения электросчетчиков, уменьшая реальные показатели потребления света.

Пятеро жителей Днепра продавали самодельные технические средства, уменьшающие реальные показатели потребления электроэнергии. Деятельность злоумышленников разоблачили правоохранители. Фигурантам может грозить до шести лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

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Как оказалось, злоумышленники предлагали приборы и программно-аппаратные комплексы, позволявшие потребителям "уменьшить" плату за услуги, в Сети. Для этого они использовали специальные веб-сайты. Клиентам они предлагали изготовление и установку различных самодельных технических средств для вмешательства в работу программного обеспечения электросчетчиков, чтобы уменьшить реальные показатели потребления света.

В ходе дела было проведено 11 обысков по адресам проживания фигурантов, в офисах, складских помещениях и в их автомобилях. У них изъяли компьютеры, банковские и SIM-карты, а также около тысячи различных устройств для вмешательства в работу счетчиков.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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