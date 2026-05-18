В Днепре прогремели мощные взрывы во время ракетной атаки россиян

В Днепре в ночь на 18 мая раздались громкие взрывы во время очередной российской атаки.

Перед этим мониторинговые каналы сообщили об угрозе ракетного удара по городу. В настоящее время в Днепре работают силы ПВО.

Местных жителей призывают не покидать укрытие до завершения воздушной тревоги.

"Еще ракета на Днепр! Оставайтесь в укрытиях!" - Сообщают мониторинговые каналы.

Официальной информации о последствиях атаки, разрушения или пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада

