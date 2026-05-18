Украина
В Днепре прогремели взрывы во время атаки "Шахедов": сообщают о попадании в многоэтажку

В Днепре в ночь на 18 мая во время атаки российских дронов раздались взрывы, работали силы ПВО, а мониторинговые каналы сообщили о вероятном попадании "Шахеда" в многоэтажку.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В Днепре в ночь на 18 мая 2026 года раздались взрывы во время российской атаки ударными беспилотниками. В городе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

"Днепр под атакой россиян. Продолжается боевая работа наших сил ПВО. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают о вероятном попадании "Шахеда" в многоэтажку. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Обновлено 00:13

Из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Днепр 7 мая

Российские оккупанты снова устроили по Днепру . В результате российской атаки известно о четырех пострадавших — среди них беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обеим оказали медицинскую помощь на месте.

Из-за удара вспыхнула квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

