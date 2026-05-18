В Днепре прогремели взрывы во время атаки "Шахедов": сообщают о попадании в многоэтажку
В Днепре в ночь на 18 мая во время атаки российских дронов раздались взрывы, работали силы ПВО, а мониторинговые каналы сообщили о вероятном попадании "Шахеда" в многоэтажку.
В Днепре в ночь на 18 мая 2026 года раздались взрывы во время российской атаки ударными беспилотниками. В городе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
"Днепр под атакой россиян. Продолжается боевая работа наших сил ПВО. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал он.
Тем временем мониторинговые каналы сообщают о вероятном попадании "Шахеда" в многоэтажку. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Воздушная тревога в регионе продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Обновлено 00:13
Из-за атаки россиян на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Информация о пострадавших уточняется.
Российские оккупанты снова устроили по Днепру . В результате российской атаки известно о четырех пострадавших — среди них беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обеим оказали медицинскую помощь на месте.
Из-за удара вспыхнула квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .