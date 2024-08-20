В Днепре произошел очередной инцидент с участием гражданских и ТЦК (видео)

Конфликт возник из-за агрессивного поведения двух человек: женщина оскорбляла ВСУ, а другой участник отказался идти в военкомат.

В Днепре произошла ссора между военнослужащим и гражданскими лицами. Конфликт, в котором военный жестоко обругал женщину, попал на видео, которое быстро разошлось в социальных сетях. Что именно произошло и как объясняют ситуацию в военном комиссариате, об этом в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

На записи видно, как военный агрессивно обращается с женщиной, что вызвало негодование в сети. Военный комиссариат объяснил, что конфликт возник из-за агрессивного поведения двух человек, пытавшихся помешать исполнению служебных обязанностей военными и полицией. Женщина выражала оскорбления в адрес ВСУ, а другой участник конфликта отказался явиться в военкомат.

Военнослужащий, участвовавший в конфликте, имеет боевой опыт и недавно вернулся с фронта. Хотя его поведение не является оправданием агрессии, она объясняет эмоциональную реакцию на провокации. ТЦК принимает меры по предотвращению подобных инцидентов, включая дополнительные инструктажи для военных и улучшение сотрудничества с полицией.

В Днепре произошел очередной инцидент с участием гражданских и ТЦК

Подобный случай произошел и в июле в поселке Ворохта, где местные жители конфликтовали с представителями ТЦК и пограничниками из-за установленного блокпоста. Люди жаловались на уменьшение туристического потока и потребовали демонтировать блокпост. Во время конфликта работник ТЦК якобы нанес травмы женщине. Полиция начала расследование хулиганства и препятствования деятельности ВСУ.

Напомним, недавно местные жители Ивано-Франковской области вступили в конфликт с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК). Люди пытались помешать военным комиссарам забрать мужчин в армию, и им удалось добиться своего – отстоять мужчин.

Читайте также: