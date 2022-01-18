В Днепре произошел пожар в многоэтажке: огонь полностью уничтожил квартиру, пострадал мужчина

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Днепре на Слобожанском проспекте ночью 18 января сгорела квартира. В результате чего пострадал мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось в однокомнатной квартире, которая находится на третьем этаже девятиэтажного дома. Огонь за считанные минуты полностью уничтожил имущество и повредил отделку стен.
Кроме того, в результате происшествия пострадал 41-летний мужчина. Его спасатели вывели из квартиры на свежий воздух и передали медицинским работникам. Пострадавшего с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения” госпитализировали в городскую больницу.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что во Львове загорелся во время движения трамвай №8, выполняющий рейсы из центра города в спальный Сыховский массив.
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