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В Днепре произошла автотроща – авто влетело в АЗС, есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Днепре произошла автотроща – авто влетело в АЗС, есть пострадавшие (фото, видео)

Авария в Днепре возле АЗС/Фото: скриншот

В Днепре произошла авария на АЗС.

В Днепре вечером 16 сентября произошла авария – на дороге столкнулись три автомобиля, одна из машин въехала в АЗС.

Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и Запорожского шоссе.

Местный ресурс "Днепр Оперативный" сообщил, что в результате аварии пострадала работница АЗС – она получила телесные повреждения, ее госпитализировала скорая.

Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram / ©
Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram
Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram / ©
Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram
Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram / ©
Авто влетело в АЗС в Днепре/Фото: Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении. В результате чего Toyota зацепила автомобиль Nissan и въехал в здание АЗС, где и травмировал сотрудницу АЗС.

В Днепре произошла автотроща с участием 3 автомобилей – один из них влетел в АЗС

В Днепре произошла автотроща с участием 3 автомобилей – один из них влетел в АЗС

Напомним, в Харьковской области авто ВСУ протаранило блокпост – пострадали военные (фото).

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Дата публикации
Просмотры
568
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