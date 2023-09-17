В Днепре произошла автотроща – авто влетело в АЗС, есть пострадавшие (фото, видео)

В Днепре произошла авария на АЗС.
В Днепре вечером 16 сентября произошла авария – на дороге столкнулись три автомобиля, одна из машин въехала в АЗС.
Об этом пишут местные паблики.
По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и Запорожского шоссе.
Местный ресурс "Днепр Оперативный" сообщил, что в результате аварии пострадала работница АЗС – она получила телесные повреждения, ее госпитализировала скорая.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении. В результате чего Toyota зацепила автомобиль Nissan и въехал в здание АЗС, где и травмировал сотрудницу АЗС.
Напомним, в Харьковской области авто ВСУ протаранило блокпост – пострадали военные (фото).
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