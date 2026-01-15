ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
640
Время на прочтение
1 мин

В Днепре произошли взрывы: жители сообщают о перебоях со светом

На данный момент информации от властей нет — как о взрывах, так и о ситуации со светом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 15 января в Днепре произошло несколько взрывов, после которых над городом поднялся дым. Жители сообщают о перебоях со светом.

Об этом сообщили местные медиа и телеграм-каналы.

Заметим, в Днепре с 11:06 до 11:48 была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе, связанной с баллистическим вооружением. Около 11:30 произошли первые взрывы. Информации о целях по направлению областного центра не было.

В частности, телеграм-канал «Труха Днепр» опубликовал видео, где видно, как после серии взрывов в городе поднялся черный столб дыма.

Ситуация со светом

В то же время «Днепр Оперативный» информирует, что в городе произошли перебои с напряжением. В частности, после взрывов жители частного жилмассива Деевка сообщили о скачках напряжения.

Отметим, еще до взрывов в ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине вводят экстренные отключения света. При этом из информации приложения «єДніпро» стало известно, что графики не действуют из-за аварийного отключения.

Отключение в Днепре. Телеграмм-канал «Труха Днепр».

Отключение в Днепре. Телеграмм-канал «Труха Днепр».

Напомним, по состоянию на 15 января, по данным Министерства энергетики, самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и Киевской области. Кроме того, ночью враг наносил удары по энергетической инфраструктуре. Были обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.

Дата публикации
Количество просмотров
640
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie