В Днепре произошли взрывы: жители сообщают о перебоях со светом

Днем 15 января в Днепре произошло несколько взрывов, после которых над городом поднялся дым. Жители сообщают о перебоях со светом.

Об этом сообщили местные медиа и телеграм-каналы.

Заметим, в Днепре с 11:06 до 11:48 была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе, связанной с баллистическим вооружением. Около 11:30 произошли первые взрывы. Информации о целях по направлению областного центра не было.

В частности, телеграм-канал «Труха Днепр» опубликовал видео, где видно, как после серии взрывов в городе поднялся черный столб дыма.

Ситуация со светом

В то же время «Днепр Оперативный» информирует, что в городе произошли перебои с напряжением. В частности, после взрывов жители частного жилмассива Деевка сообщили о скачках напряжения.

Отметим, еще до взрывов в ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине вводят экстренные отключения света. При этом из информации приложения «єДніпро» стало известно, что графики не действуют из-за аварийного отключения.

Отключение в Днепре. Телеграмм-канал «Труха Днепр».

Напомним, по состоянию на 15 января, по данным Министерства энергетики, самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и Киевской области. Кроме того, ночью враг наносил удары по энергетической инфраструктуре. Были обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.