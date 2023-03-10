В Днепре простились со спикером ГСЧС Евгенией Дудкой: почти год боролась за жизнь после ракетного удара

Евгения 11 месяцев боролась за жизнь.

В Днепре провели в последний путь спикера ГСЧС Днепропетровской области Евгению Дудку. Траурная церемония прошла в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Проститься с Евгенией пришли родные, друзья, коллеги и жители города, сообщает "Суспільне".

Евгения Дудка

В апреле 2022 года спасательница получила тяжелые ранения во время повторного российского ракетного удара по аэропорту Днепра, когда фиксировала последствия предыдущей атаки.

Она боролась за жизнь 11 месяцев, но умерла 7 марта. Евгения перенесла более 11 операций, лечилась в Германии. В феврале 2023 года вернулась в Украину.

Фото из открытых источников

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Свои

Фото: Свои

Фото: Свои

Напомним, в Киеве простились с четырьмя диверсантами из добровольческого батальона "Братство". Они погибли на границе Брянской области России. Самому младшему Герою было 19 лет.

Траур в ГСЧС: после удара ракеты Евгения Дудко боролась за жизнь 11 месяцев - не смогла

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