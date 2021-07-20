В Днепре пьяный мужчина таскал по улице труп убитого приятеля (фото 18+)

По словам местных жителей, предполагаемый убийца злоупотреблял алкоголем, а погибший употреблял наркотики.
В Днепре на улице Философской мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал местного жителя. Медики, которые прибыли на место происшествия, провели реанимационные действия, однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Потерпевший скончался на месте. Происшествие случилось 20 июля около 15:00.
Об этом сообщает " Днепр оперативный ".
По информации издания, предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом в грудь местного жителя, после чего протянул его несколько десятков метров.
"Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников патрульной полиции и бригаду скорой помощи. Правоохранители оперативно прибыли на вызов и обнаружили по указанному адресу предполагаемого преступника и потерпевшего, лежащего на земле", — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас все детали смертельного инцидента устанавливаются.
Напомним:
- В Луцке в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет.
- А в поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить свою сожительницу и собирался покончить жизнь самоубийством, чтобы "встретиться на том свете".