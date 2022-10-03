В Днепре работник доставки выстрелил в мужчину и украл у него 350 тысяч долларов (фото)

В Днепре правоохранители задержали вооруженную банду, которая украла у мужчины 350 тысяч долларов.

В Днепре вооруженная банда напала на мужчину и похитила у него большую сумму денег. Речь идет о более трети миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, преступление произошло на улице Героев Крут в Соборном районе города. Один из нападавших в форме работника службы доставки выстрелил в сторону потерпевшего и забрал деньги. После чего нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.

Позже нападавших задержали правоохранители. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 33 лет. После совершения преступления те уехали из города и скрывались в Киевской, Закарпатской и Харьковской областях.

"Полицейские провели обыски по местам их проживания и во временных помещениях. В результате была изъята часть похищенных денег, оружие, корпуса гранат РГД, Ф-1, запавшие УЗРГМ, патроны, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к нападению. Также были обнаружены номерные знаки автомобиля, на котором мужчины уехали с места преступления”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Сейчас подозрительные находятся под стражей. Продолжаются досудебные расследования.

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, что в ранке 3 октября российская армия ударила ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области. На месте прилета работают экстренные службы.

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