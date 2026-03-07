- Дата публикации
В Днепре работник ТЦК получил удар ножом во время проверки документов: фото
Пострадавшего военнослужащего с ножевым ранением в бедро госпитализировали.
В городе Днепре военнослужащий ТЦК получил ножевое ранение во время проверки учетно-военных документов.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Нападение на военного ТЦК в Днепре - что известно
Преступление было совершено в пятницу, 6 марта, на улице Яхненковской, где работники ТЦК остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.
«Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП», — сообщили в полиции.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.
При осмотре территории полицейские обнаружили нож, который, вероятно, был использован в качестве орудия преступления.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг).
Досудебное расследование продолжается.
