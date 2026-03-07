В Днепре работник ТЦК получил удар ножом во время проверки документов: фото

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В городе Днепре военнослужащий ТЦК получил ножевое ранение во время проверки учетно-военных документов.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Нападение на военного ТЦК в Днепре - что известно

Преступление было совершено в пятницу, 6 марта, на улице Яхненковской, где работники ТЦК остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

«Во время общения 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП», — сообщили в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

При осмотре территории полицейские обнаружили нож, который, вероятно, был использован в качестве орудия преступления.

© ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве произошла драка между гражданскими гражданам и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине.