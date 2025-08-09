Избиение ветерана / © скриншот с видео

Реклама

В Днепре разоблачили возможное пособничество работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало основанием для начала уголовного производства.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура Восточного в Telegram.

Стало известно, что на одном из телеграмм-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксированы вероятные нарушения при комплектовании и социальной поддержке граждан.

Реклама

По данному факту Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Дата публикации 13:07, 09.08.25 Количество просмотров 20 В Днепре работники ТЦК избили ветерана: начато расследование

В ходе расследования установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям всех участников. Также решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства из-за физического сопротивления работникам ТЦК.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Соловичи Волынской области 7 августа толпа напала на служебный транспорт работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.