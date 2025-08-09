- Дата публикации
В Днепре работники ТЦК избили ветерана: начато расследование
Работники ТЦК в Днепре подозреваются в избиении ветерана.
В Днепре разоблачили возможное пособничество работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало основанием для начала уголовного производства.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура Восточного в Telegram.
Стало известно, что на одном из телеграмм-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксированы вероятные нарушения при комплектовании и социальной поддержке граждан.
По данному факту Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
В ходе расследования установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям всех участников. Также решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства из-за физического сопротивления работникам ТЦК.
