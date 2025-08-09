ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
764
Время на прочтение
1 мин

В Днепре работники ТЦК избили ветерана: начато расследование

Работники ТЦК в Днепре подозреваются в избиении ветерана.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Избиение ветерана

Избиение ветерана / © скриншот с видео

В Днепре разоблачили возможное пособничество работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало основанием для начала уголовного производства.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура Восточного в Telegram.

Стало известно, что на одном из телеграмм-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксированы вероятные нарушения при комплектовании и социальной поддержке граждан.

По данному факту Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В ходе расследования установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям всех участников. Также решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства из-за физического сопротивления работникам ТЦК.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Соловичи Волынской области 7 августа толпа напала на служебный транспорт работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie