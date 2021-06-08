В Днепре ради утки с малышами перекрыли центральный проспект: пернатых переводили черз дорогу

Неравнодушные остановили движение транспорта.
Заблокировали движение авто ради пернатых. В Днепре неравнодушные переводили утку с малышами через центральный проспект. Момент сняли очевидцы.
Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, женщина использовала собственную красную сумку, как флажок, чтобы машины остановились. Двое мужчин в это время помогли утятам спрыгнуть с бордюра на мостовую, а затем следили, чтобы никто из них не потерялся.
В конце утка и ее девять малышей направились по тротуару в центральный парк. Там в пруду их постоянный дом. Из-за обильных дождей озеро разлилось, поэтому местные утки массово разошлись по аллеях.