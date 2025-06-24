В Днепре ракета попала возле поезда Одесса-Запорожье: первые кадры с места

Поезд / Фото иллюстративный

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В Днепре российская ракета попала вблизи поезда, следовавшего из Одессы.

Об этом в Сети сообщила одна из пострадавших пассажирок.

«Попали прямо по поезду. Очень многие пострадавших», — рассказала Елизавета.

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Пострадала пассажирка / Фото из Сети

Известно, что поезду оставалось доехать до вокзала в Днепре около 15 минут.

В «Укрзализниці» подтвердили, что в результате атаки был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой. «Укрзалізниця» готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

В поезде выбило окна / © Днепр Оперативный

Поезд Одесса-Запорожье / Фото из Сети

В результате удара пострадал поезд / Фото из Сети