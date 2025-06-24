ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24k
Время на прочтение
1 мин

В Днепре ракета попала возле поезда Одесса-Запорожье: первые кадры с места

Пострадали пассажиры.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Поезд / Фото иллюстративный

Поезд / Фото иллюстративный

В Днепре российская ракета попала вблизи поезда, следовавшего из Одессы.

Об этом в Сети сообщила одна из пострадавших пассажирок.

«Попали прямо по поезду. Очень многие пострадавших», — рассказала Елизавета.

Пострадала пассажирка / Фото из Сети

Пострадала пассажирка / Фото из Сети

Известно, что поезду оставалось доехать до вокзала в Днепре около 15 минут.

В «Укрзализниці» подтвердили, что в результате атаки был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой. «Укрзалізниця» готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

В поезде выбило окна / © Днепр Оперативный

В поезде выбило окна / © Днепр Оперативный

Поезд Одесса-Запорожье / Фото из Сети

Поезд Одесса-Запорожье / Фото из Сети

В результате удара пострадал поезд / Фото из Сети

В результате удара пострадал поезд / Фото из Сети

Дата публикации
Количество просмотров
24k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie