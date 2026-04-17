В Днепре раздалась серия сильных взрывов: что известно об атаке

Взрыв. / © Associated Press

Утром 17 апреля в Днепре снова раздались мощные взрывы. В областном центре в 08:48 раздались сирены.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.

«Серия взрывов в Днепре», сообщили корреспонденты «Суспільного».

Взрывы в Днепре

Воздушную тревогу в Днепропетровском районе объявили из-за угрозы российских беспилотников. По данным мониторов, в небе над областным центром фиксируют несколько дронов. В частности, реактивные.

Впоследствии глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что в небе над Днепром работают силы противовоздушной обороны.

«Взрывы, которые слышат жители Днепра, — боевая работа нашей ПВО. Угроза продолжается», — подчеркнул чиновник.

Утренняя атака на Днепр

На рассвете 17 апреля Днепр потрясли взрывы. В результате атаки дронов в областном центре вспыхнули пожары. Было разрушено транспортное предприятие — троллейбусное депо. Повреждены транспортные средства.

В результате атаки на город травмирован один 29-летний мужчина.