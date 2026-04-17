В Днепре раздалась серия сильных взрывов: что известно об атаке
Днепр снова атакуют российские беспилотники.
Утром 17 апреля в Днепре снова раздались мощные взрывы. В областном центре в 08:48 раздались сирены.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.
«Серия взрывов в Днепре», сообщили корреспонденты «Суспільного».
Взрывы в Днепре
Воздушную тревогу в Днепропетровском районе объявили из-за угрозы российских беспилотников. По данным мониторов, в небе над областным центром фиксируют несколько дронов. В частности, реактивные.
Впоследствии глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что в небе над Днепром работают силы противовоздушной обороны.
«Взрывы, которые слышат жители Днепра, — боевая работа нашей ПВО. Угроза продолжается», — подчеркнул чиновник.
Утренняя атака на Днепр
На рассвете 17 апреля Днепр потрясли взрывы. В результате атаки дронов в областном центре вспыхнули пожары. Было разрушено транспортное предприятие — троллейбусное депо. Повреждены транспортные средства.
В результате атаки на город травмирован один 29-летний мужчина.