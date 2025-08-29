ТСН в социальных сетях

В Днепре раздались взрывы

Ночью 29 августа в Днепре во время воздушной тревоги зафиксированы взрывы – город атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".

Елена Кузьмич
Дрон

© ТСН.ua

В Днепре в ночь на 29 августа 2025 года раздались взрывы.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили в Telegram о движении враждебных БПЛА в направлении Днепропетровской области.

"БпЛА на Днепр/Самар. БпЛА с Харьковщины в Донецкую область", – говорится в сообщении военных.

Пока неизвестно о пострадавших или разрушениях.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

