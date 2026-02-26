- Дата публикации
В Днепре раздался мощный взрыв: на месте происшествия вспыхнул пожар
Мощный взрыв потряс Днепр. Появились первые видео очевидцев.
В городе Днепр зафиксирован мощный взрыв вечером 26 февраля.
Об этом сообщают местные сообщества в соцсетях.
Взрыв в Днепре — что известно
По предварительным данным очевидцев, после взрыва на месте происшествия произошло возгорание. На данный момент официальная информация о причинах инцидента, возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Взрывы в Украине — последние новости
Напомним, во Львове из-за взрыва бытового газа госпитализировали двух человек.
Кроме этого, в Дрогобычском районе Львовской области произошла утечка нефтепродуктов на территории одного из предприятий, которое занимается пользованием недрами.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области в городе Казатин зафиксировали серьезный сбой в работе газораспределительной сети. Из-за резкого повышения давления газа в системе в нескольких жилых домах возникли пожары.