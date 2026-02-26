ТСН в социальных сетях

Украина
494
1 мин

В Днепре раздался мощный взрыв: на месте происшествия вспыхнул пожар

Мощный взрыв потряс Днепр. Появились первые видео очевидцев.

Автор публикации
Руслана Сивак
Взрыв (иллюстративный фото)

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

В городе Днепр зафиксирован мощный взрыв вечером 26 февраля.

Об этом сообщают местные сообщества в соцсетях.

Взрыв в Днепре — что известно

По предварительным данным очевидцев, после взрыва на месте происшествия произошло возгорание. На данный момент официальная информация о причинах инцидента, возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

В Днепре зафиксировали мощный взрыв / © соцмережі

В Днепре прогремел мощный взрыв / © соцмережі

В Днепре прогремел мощный взрыв / © соцмережі

Взрывы в Украине — последние новости

Напомним, во Львове из-за взрыва бытового газа госпитализировали двух человек.

Кроме этого, в Дрогобычском районе Львовской области произошла утечка нефтепродуктов на территории одного из предприятий, которое занимается пользованием недрами.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в городе Казатин зафиксировали серьезный сбой в работе газораспределительной сети. Из-за резкого повышения давления газа в системе в нескольких жилых домах возникли пожары.

