В Днепре раздался взрыв, над городом – облако дыма: спасатели рассказали, что произошло

В Днепре раздался взрыв, над городом – облако дыма: спасатели рассказали, что произошло

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию, которая распространялась в ряде телеграмм-каналов, о взрыве в Днепре.

Как объяснили спасатели, днем 3 июня в Днепре произошел пожар на частном предприятии, а взрывы были слышны из-за срывов хранившихся там газовых баллонов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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"Воспламенение произошло в 16:30 в металлическом ангаре предприятия. В результате произошли взрывы газовых баллонов, которые там хранились. Площадь возгорания — 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля", — говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. В ГСЧС отметили, что на месте пожара работают спасатели и проводят работы по тушению пожара.

Заметим, что днем 3 июня в пабликах и телеграмм-каналах сообщалось о взрыве в Днепре. После этого над городом появилось черное облако дыма.

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