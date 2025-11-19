ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3257
Время на прочтение
1 мин

В Днепре раздаются взрывы: что известно

Военные предупреждали о ракетах в направлении города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Днепр.

Днепр. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Утром 19 ноября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В Днепре слышны звуки взрыва", - сообщили корреспонденты "Суспільного".

Заметим, с 00:51 объявлена воздушная тревога. Утром воздушные силы предупреждали о ракете в сторону города.

Как сообщалось, утром РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие местные жители.

Дата публикации
Количество просмотров
3257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie