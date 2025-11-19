- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3257
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре раздаются взрывы: что известно
Военные предупреждали о ракетах в направлении города.
Утром 19 ноября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"В Днепре слышны звуки взрыва", - сообщили корреспонденты "Суспільного".
Заметим, с 00:51 объявлена воздушная тревога. Утром воздушные силы предупреждали о ракете в сторону города.
Как сообщалось, утром РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие местные жители.