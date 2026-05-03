Днепр под ударом РФ: повреждено общежитие, есть пострадавшие (фото)

Восемь человек пострадали из-за вражеской атаки на Днепр, в том числе 9-летняя девочка.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дым от взрыва

Дополнено новыми материалами

Днем 3 мая Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу Днепра. Повреждено общежитие, есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Атака на Днепр – что известно

«Враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Поврежденное общежитие. Люди во время атаки были в подвале. Сейчас спасатели их эвакуируют», – говорится в сообщении ОВА.

О взрывах в Днепре ранее сообщали очевидцы в соцсетях. В городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

«Днепр подвергся ракетным обстрелам: по предварительным данным, есть попадание в объекты жилищной инфраструктуры», — пишут местные каналы.

В Днепре обломок пробил стекло в квартире одного из ЖК.

В Днепре обломок пробил стекло в квартире одного из ЖК / © из соцсетей

Из-за атаки по Днепру повреждено здание, повреждены автомобили. На улице оборваны линии электропередач.

Последствия атаки по городу / © Суспільне

Что известно о пострадавших

По состоянию на 16:35 известно, что в результате атаки на Днепр восемь человек нуждались в медицинской помощи. Половина из них в больнице.

"Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное. Остальные - на амбулаторном лечении", - сообщили в ОВА.

Известно, что среди пострадавших - 9-летняя девочка, ей оказали помощь на месте.

Последствия атаки по Днепру — фото

Поврежденное общежитие.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 мая российские войска попали в многоэтажное здание . Вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди них двое детей .

