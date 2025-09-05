ТСН в социальных сетях

В Днепре раздаются взрывы: город атакуют БпЛА

Воздушные силы предупреждали об угрозе массированной атаки беспилотников по области.

Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed

В ночь на 5 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских беспилотников для Днепропетровщины.

Мониторинговые каналы сообщили, что в сторону города следуют не менее 17 БпЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые «Шахеды» с камерами и радиоуправлением.

