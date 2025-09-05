- Дата публикации
Украина
- Украина
193
1 мин
В Днепре раздаются взрывы: город атакуют БпЛА
Воздушные силы предупреждали об угрозе массированной атаки беспилотников по области.
В ночь на 5 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Днепре слышны звуки взрывов», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских беспилотников для Днепропетровщины.
Мониторинговые каналы сообщили, что в сторону города следуют не менее 17 БпЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые «Шахеды» с камерами и радиоуправлением.