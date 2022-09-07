Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепре разоблачили подпольное производство сигарет, которое "крышевали" чиновники и правоохранители

Дата публикации
Просмотры
1080
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре разоблачили подпольное производство сигарет, которое "крышевали" чиновники и правоохранители

Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители разоблачили фабрику по производству контрафактных сигарет.

Сотрудники Государственного бюро расследований прекратили деятельность подпольной фабрики в Днепре, которая производила контрафактные сигареты в промышленных масштабах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Производственные мощности выпускали подделки всемирно известных сигаретных брендов. Только одна линия фабрики выпускала 4 тысячи сигарет в минуту.

"Предприятие" было обнаружено в рамках проведения комплексной операции по пресечению незаконной деятельности преступных группировок, действующих под прикрытием чиновников, работников правоохранительных и налоговых органов", — говорится в сообщении.

По данным следователей, фабрика работала в арендованном помещении, принадлежащем семье бывшего заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации. Это помещение "на бумаге" было передано в пользование коммунальному предприятию Днепра, которое и оплачивало аренду из средств местного бюджета.

"Криминалитет, действовавший в тесной связке с отдельными представителями руководства правоохранительных и налоговых органов региона, распространял готовую продукцией по всей Украине. Но география поставок контрафакта охватывала также и другие страны, в частности товар контрабандой доставлялся в страны ЕС", — рассказали правоохранители.

Напомним, в Киевской области будут судить бывшего правоохранителя, который выдавал разрешения на оружие за взятки.

Читайте также:

Сигареты на коне: контрабандисты из Буковины вывозят нелегальные товары скотом

Сигареты на коне: контрабандисты из Буковины вывозят нелегальные товары скотом

Похожие темы:

Следующая публикация