В Днепре разоблачили подпольное производство сигарет, которое "крышевали" чиновники и правоохранители

Сотрудники Государственного бюро расследований прекратили деятельность подпольной фабрики в Днепре, которая производила контрафактные сигареты в промышленных масштабах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Производственные мощности выпускали подделки всемирно известных сигаретных брендов. Только одна линия фабрики выпускала 4 тысячи сигарет в минуту.

"Предприятие" было обнаружено в рамках проведения комплексной операции по пресечению незаконной деятельности преступных группировок, действующих под прикрытием чиновников, работников правоохранительных и налоговых органов", — говорится в сообщении.

По данным следователей, фабрика работала в арендованном помещении, принадлежащем семье бывшего заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации. Это помещение "на бумаге" было передано в пользование коммунальному предприятию Днепра, которое и оплачивало аренду из средств местного бюджета.

"Криминалитет, действовавший в тесной связке с отдельными представителями руководства правоохранительных и налоговых органов региона, распространял готовую продукцией по всей Украине. Но география поставок контрафакта охватывала также и другие страны, в частности товар контрабандой доставлялся в страны ЕС", — рассказали правоохранители.

Напомним, в Киевской области будут судить бывшего правоохранителя, который выдавал разрешения на оружие за взятки.

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