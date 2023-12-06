В Днепре разоблачили преступную группу – правоохранители обнаружили оружие и почти $6 млн наличных

Преступники имели тайник оружия и почти $6 миллионов наличными.

В Днепре полицейские 1 декабря задержали организованную преступную группировку. Спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские Днепропетровщины получили оперативную информацию о причастности группы лиц к торговле оружием и незаконным финансовым операциям, легализации и отмывании доходов в больших размерах.

Полицейские управления КОРД в одном из гаражных кооперативов города заблокировали автомобиль Toyota Highlander и задержали фигурантов, причастных к указанным преступлениям.

Сообщниками оказались трое жителей Днепра: организатор и два исполнителя. В ходе обысков по местам жительства, в гаражах и в автомобилях подозреваемых следователи изъяли арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: 21 пистолет, 7 пистолетов-пулеметов, 14 ружей, 5 винтовок, 10 автоматов Калашникова, около 2 36 противотанковых гранатометов, 76 гранат, дымовые шашки и другие вещественные доказательства.

Кроме того, у злоумышленников изъяты большие суммы денег: 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен, а также пять автомобилей премиум-класса.

Как рассказала корреспондентка ТСН, наличные деньги правоохранителям пришлось пересчитывали несколько часов.

Все участники организованной преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов), и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Одессы обрушился жилой дом (фото).

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