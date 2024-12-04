В Днепре разоблачили "схему для уклонистов": как она работала и сколько стоили "услуги" (фото)

СБУ и ДБР задержали еще пятерых организаторов схемы.

Военная контрразведка Службы безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации, которую осуществляли местные работники ТЦК и СП, врачи и гражданские лица, выступавшие посредниками для поиска клиентов и передачи денег.

Служба безопасности Украины сообщила об этом 4 декабря.

По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней военнообязанных, а затем оформляли им фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации в Днепре Фото: СБУ

Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" с воинского учета или предоставляли им отсрочку от призыва.

Ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации в Днепре Фото: СБУ

Стоимость услуг: сколько стоила "непригодность к службе по состоянию здоровья"

За так называемое "медицинское заключение" о непригодности к службе по состоянию здоровья уклонисты платили от 12 тыс. долларов США с одного военнообязанного.

Ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации в Днепре Фото: СБУ

Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.

"В ходе обысков у злоумышленников обнаружена медицинская документация с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем, и оружие", — говорится в сообщении СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье уже осудили 24-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти двух военнообязанных через госграницу.

Читайте также: