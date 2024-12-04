В Днепре разоблачили "схему для уклонистов": как она работала и сколько стоили "услуги" (фото)

СБУ и ДБР задержали еще пятерых организаторов схемы.
Военная контрразведка Службы безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации, которую осуществляли местные работники ТЦК и СП, врачи и гражданские лица, выступавшие посредниками для поиска клиентов и передачи денег.
Служба безопасности Украины сообщила об этом 4 декабря.
По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней военнообязанных, а затем оформляли им фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" с воинского учета или предоставляли им отсрочку от призыва.
Стоимость услуг: сколько стоила "непригодность к службе по состоянию здоровья"
За так называемое "медицинское заключение" о непригодности к службе по состоянию здоровья уклонисты платили от 12 тыс. долларов США с одного военнообязанного.
Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.
"В ходе обысков у злоумышленников обнаружена медицинская документация с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем, и оружие", — говорится в сообщении СБУ.
Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на Закарпатье уже осудили 24-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти двух военнообязанных через госграницу.
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