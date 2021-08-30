В Днепре разыскали пропавшую без вести 15-летнюю школьницу

В Днепре разыскали пропавшую без вести 15-летнюю школьницу

С несовершеннолетней все в порядке.

Вести пропавшую 15-летнюю Ярославу Ивасишину нашли. Пропавшую без вести девушку искали волонтеры, полиция и неравнодушные люди. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Девочка жертвой преступления не стала. Сейчас она находится дома", — сообщили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 29 августа, около 17:00 несовершеннолетняя девушка ушла из больницы в Новокодакском районе города Днепра и исчезла. К этому времени ее местонахождение было неизвестным.

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