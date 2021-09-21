В Днепре разыскивают 15-летнего парня, который вышел из больницы и пропал без вести (фото)

В Днепре разыскивают 15-летнего парня, который вышел из больницы и пропал без вести (фото)

Ребенок — сирота. В последнее время парень проживал по улице Гринченко.

В Днепре волонтеры разыскивают несовершеннолетнего парня, который вышел из больницы и пропал без вести.

Об этом сообщают в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

Как стало известно, 10 сентября около 11:20 из детской больницы №1 на Мануйловском проспекте сбежал 15-летний Федор Побережник. Мальчик сирота, временно проживал по улице Гринченко. На связь с близкими не выходит.

Его приметы: на вид около 13— 14 лет, рост — 162 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темные, одна сторона головы выбрита.

"Если у вас есть информация о местонахождении Федора, сообщите по телефонам: 102 или 732 07 00, 098 172 11 84", — отметили в группе "Поиск пропавших детей".

Напомним, что в Одессе дочь нашла мать, которую 21 год считали пропавшим без вести. Женщина потеряла память и не могла вспомнить свое прошлое.

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