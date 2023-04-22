В Днепре разыскивают двух малышей, которых без разрешения забрали из больницы: фото

Детей возрастом 1 и 5 лет забрала родная мать, несмотря на то, что из семьи они были изъяты.

Полиция Днепра объявила в розыск двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи и находились в местной больнице. Речь идет о 1-летнем Эльдаре Панченко и 5-летнем Петре Кузьменко.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции Днепропетровской области.

В сообщении говорится, что еще 19 апреля около 19:30 двоих малышей забрала из больницы без разрешения врачей их родная мать. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Полиция назвала приметы детей. Эльдар Панченко – ориентировочно 2 года на вид; рост 80 сантиметров; среднее телосложение; темные волосы и карие глаза. Мальчик был одет в штаны с "динозаврами", серую кофту и черные ботинки.

5-летний Петр Кузьменко был в серых брюках, темно-синей куртке, черной обуви. Его приметы: рост 107 сантиметров; среднее телосложение; темные волосы и карие глаза.

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Правоохранители просят обратиться в полицию всех, кто располагает информацией о местонахождении детей.

Напомним, ранее полицейские Кировоградской области в 4 километрах от села нашли двухлетнего мальчика, об исчезновении которого накануне заявила его мать.

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