В Днепре резко возросло количество раненых после атаки россиян

Последствия удара по многоэтажке в Днепре

После ночной атаки российской террористической армии на город Днепр, в результате которой разрушены квартиры в многоэтажке, количество раненых возросло до 13 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Уже 13 раненых из-за ночной атаки россиян на Днепр. За медицинской помощью обратились еще трое мужчин», — сообщил Ганжа.

По состоянию на 16:00 шестеро пострадавших остаются в больнице, среди них — двое детей.

Российский удар по Днепру 23 апреля — что известно

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. Под ударом оказалась 13-этажка, в которой были разрушены квартиры от девятого до шестого этажа.

По информации городского головы Бориса Филатова, повреждены по меньшей мере 13 домов, административное здание, выставочный центр Союза художников Украины, магазин музыкальных инструментов и десяток автомобилей.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них — девочки 9 и 14 лет.

В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы на месте российской атаки уже завершены. Сейчас продолжается разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций.