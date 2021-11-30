В Днепре ротвейлер, взятый из приюта, среди ночи напал на нового хозяина

Владелец собаки смог ее нейтрализовать.
В Днепре ротвейлер набросился на нового владельца. Несколько дней назад собаку взяли из приюта.
Об этом сообщает "Репортер".
Сегодня, 30 ноября, в Чечелевском районе Днепра собака породы ротвейлер набросилась на своего нового владельца и покусала его. Жена мужчины вызвала зооконтроль, правоохранителей и медиков.
Инцидент произошел около 2:00 ночи на ул. Камчатский. Патрульные получили вызов о нападении собаки на человека.
Владельцы собаки рассказали, что несколько дней назад взяли ее из приюта для животных. Неожиданно ротвейлер напал на своего нового хозяина и покусал его. Мужчина сумел сориентироваться и придавил животное весом тела, чтобы оно не смогло больше нападать.
Сотрудники зооконтроля забрали собаку. Информации о состоянии мужчины нет.
Напомним, что в городе Городенко Ивано-Франковской области пес напал и покусал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки – бешенство. Из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.
Читайте также:
- В СИЗО Полтавы умерла 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора тира
- В Польше украинец за одну поездку умудрился собрать полный "букет" нарушений и подставить пассажиров
- "Интуитивно взявшись за руки, начали бежать вперед, но не успели": в Полтаве на женщину с ребенком упало дерево