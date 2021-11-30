В Днепре ротвейлер, взятый из приюта, среди ночи напал на нового хозяина

В Днепре ротвейлер, взятый из приюта, среди ночи напал на нового хозяина

Владелец собаки смог ее нейтрализовать.

В Днепре ротвейлер набросился на нового владельца. Несколько дней назад собаку взяли из приюта.

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Об этом сообщает "Репортер".

Сегодня, 30 ноября, в Чечелевском районе Днепра собака породы ротвейлер набросилась на своего нового владельца и покусала его. Жена мужчины вызвала зооконтроль, правоохранителей и медиков.

Инцидент произошел около 2:00 ночи на ул. Камчатский. Патрульные получили вызов о нападении собаки на человека.

Владельцы собаки рассказали, что несколько дней назад взяли ее из приюта для животных. Неожиданно ротвейлер напал на своего нового хозяина и покусал его. Мужчина сумел сориентироваться и придавил животное весом тела, чтобы оно не смогло больше нападать.

Сотрудники зооконтроля забрали собаку. Информации о состоянии мужчины нет.

Напомним, что в городе Городенко Ивано-Франковской области пес напал и покусал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки – бешенство. Из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.

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