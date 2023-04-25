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В Днепре руководительница элитного ресторана набросилась на работников ТЦК, пришедших проверить документы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3989
Время на прочтение
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В Днепре руководительница элитного ресторана набросилась на работников ТЦК, пришедших проверить документы

В Днепре представители ТЦК с проверкой посетили элитный ресторан.

Женщина отказывалась пропустить работников ТЦК, объясняя это тем, что после таких проверок в ее заведение перестанут приходить клиенты.

В Днепре работники ТЦК (новое название военкоматов) пришли в известный элитный ресторан города проверить документы у военнообязанных мужчин. Путь военным заградила агрессивно настроенная руководительница заведения.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Х*й какой-то пришел вместе с тобой. А вы все вместе, все х*и, получается", — эмоционально кричала женщина.

Военные сообщили, что хотят проверить документы у клиентов-мужчин. Женщина отказывалась пропустить работников ТЦК, объясняя это тем, что после таких проверок в ее заведение перестанут приходить клиенты.

"Какую работу вы делаете? Я уважаю военнослужащих. Но я буду разговаривать и "тыкать", что захочу, то и делать. Это вы меня не уважаете. Поэтому вы пришли в мое заведение и трогаете моих гостей. Когда вы будете ходить, никто ходить не будет", – отмечала руководитель заведения.

Также она спросила одного из работников ТЦК, сколько ему лет и почему он не на фронте.

Ранее в Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

Также в Сети появилось видео, как в Ивано-Франковске мужчина лежит на асфальте головой вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.

Напомним, что в центре Киева "любителям форсажа" раздали повестки.

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Дата публикации
Просмотры
3989
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