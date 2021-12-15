В Днепре рядом с дорогой нашли тело военнослужащего: в полиции раскрыли подробности

В Днепре рядом с дорогой нашли тело военнослужащего: в полиции раскрыли подробности

Подозреваемый в убийстве – военнослужащий той же части.

В Днепре правоохранители нашли рядом с лесополосой тело военнослужащего. Мужчина скончался в результате ножевых ранений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте В Винницкой области мужчина и "напарник" получили пожизненное за убийство женщины

Как выяснилось, инцидент произошел еще в ночь с 11 на 12 декабря в одной из съемных квартир. Между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них схватил нож и нанес другому несколько ударов. В результате чего 48-летний потерпевший скончался.

После чего убийца замотал тело погибшего в ковер и вывез на обочину дороги. 13 декабря его обнаружили рядом с поселком Губиниха. Впоследствии правоохранители задержали и 32-летнего подозреваемого в убийстве.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере задержанному предъявили сообщение о подозрении. Следствие продолжается”, – рассказали в Нацполиции области.

Отметим, что подозреваемый в убийстве — военнослужащий той же части.

Читайте также: