В Днепре сбитая на "зебре" женщина вскочила и побежала бить водителя (видео)

Женщина возмутилась рассеянностью водителя и решила выяснить отношения.
В Днепре женщину посреди улицы сбило авто. Потерпевшая быстро оклемалась и бросилась с кулаками на своего обидчика.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
ДТП произошло на Успенской площади в Днепре. Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе. Видео момента было запечатлено камерами Ситуационного центра Днепра.
К счастью, женщина не пострадала. Оправившись после падения, женщина вскочила и подбежала к авто бить водителя. Последний поспешил скрыться с места происшествия.
Напомним, что
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