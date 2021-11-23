В Днепре сбитая на "зебре" женщина вскочила и побежала бить водителя (видео)

В Днепре сбитая на "зебре" женщина вскочила и побежала бить водителя (видео)

Женщина возмутилась рассеянностью водителя и решила выяснить отношения.

В Днепре женщину посреди улицы сбило авто. Потерпевшая быстро оклемалась и бросилась с кулаками на своего обидчика.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

ДТП произошло на Успенской площади в Днепре. Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе. Видео момента было запечатлено камерами Ситуационного центра Днепра.

К счастью, женщина не пострадала. Оправившись после падения, женщина вскочила и подбежала к авто бить водителя. Последний поспешил скрыться с места происшествия.

Напомним, что

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