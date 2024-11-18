В Днепре СБУ задержала преступную группу, которая занималась рэкетом: ее возглавлял депутат (фото)

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нейтрализовала преступную группу, терроризировавшую местных предпринимателей. Во время оперативных мероприятий в Днепре был задержан лидер этой группы — депутат одного из местных советов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить «дань» применяли насилие. Похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством. Одним из потерпевших стал военный, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой. Рекетиры выбивали из него 2,5 млн. долларов США.

Как выяснилось в ходе расследования, на трех автомобилях злоумышленники подрезали машину военного и угнали его посреди дороги, когда он ехал к месту базирования своего подразделения. Затем их вывезли в лесопосадку за город, где в течение часа пытали и угрожали физической расправой. После этого они удерживали его в заранее подготовленном помещении до тех пор, пока он не согласился передать им деньги и переоформить часть своих корпоративных прав на бизнес.

Фото задержанных/Служба безопасности Украины

Фото/СБУ

Фото/СБУ

Лидер группы был задержан СБУ, когда снова угрожал военному убийству. Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и большое количество наличных, вероятно, добытых преступным путем.

Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила рэкетира, который требовал деньги даже у военных. Один из потерпевших, проходящий службу, рассказал, что злоумышленник угрожал ему убийством жены, если тот не заплатит.

Читайте также: