В Днепре сдают квартиру с душем среди спальни: цена шокирует (фото)

Днепряне шутят, что за такие хоры можно брать 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц.

В Днепре сдают двухкомнатную квартиру с душем посреди спальни. Даже с двумя – по душевой кабине в каждой спальне. За жилье с таким чудо-планированием владелец хочет 10 тысяч гривен в месяц.

Такое объявление появилось на популярном сайте по поиску недвижимости.

Квартира расположена недалеко от центра города – на проспекте Яворницкого, на первом этаже пятиэтажного дома. Ее площадь – 49 квадратных метров.

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

Владелец пишет, что в квартире был сделан ремонт в 2018 году. Планировка – две раздельные спальни с душевыми кабинами, кухня и туалет. Из техники в квартире есть стиральная машина, холодильник и кондиционер.

Кроме арендной платы также придется платить за коммуналку. По словам владельца, она обходится 1500 – 2500 гривен в месяц.

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

“Рядом больница Мечникова. Можно под тихий кабинет. Нужную мебель обсудим. Свободна", – говорится в объявлении.

На объявления обратили внимание в местном паблике.

“Это реально – в Днепре сдают квартиру с душем посреди спальной комнаты. Цену угадывайте в комментариях, начало проспекта Дмитрия Яворницкого”, – пишет Телеграмм-канал “Тим часом у Дніпрі”.

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

Квартира в Днепре/Фото: olx.ua

В комментариях днепряне шутят, что за такие хоры можно брать 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц.

"Очевидно, что никто не снимет хату, потому что б*дло не выкупает сюрреализм", — пишут в комментариях.

Напомним, в феврале для части украинцев будет действовать новый тариф на свет: сколько придется платить.

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