В Днепре сдают квартиру с душем среди спальни: цена шокирует (фото)

Днепряне шутят, что за такие хоры можно брать 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц.
В Днепре сдают двухкомнатную квартиру с душем посреди спальни. Даже с двумя – по душевой кабине в каждой спальне. За жилье с таким чудо-планированием владелец хочет 10 тысяч гривен в месяц.
Такое объявление появилось на популярном сайте по поиску недвижимости.
Квартира расположена недалеко от центра города – на проспекте Яворницкого, на первом этаже пятиэтажного дома. Ее площадь – 49 квадратных метров.
Владелец пишет, что в квартире был сделан ремонт в 2018 году. Планировка – две раздельные спальни с душевыми кабинами, кухня и туалет. Из техники в квартире есть стиральная машина, холодильник и кондиционер.
Кроме арендной платы также придется платить за коммуналку. По словам владельца, она обходится 1500 – 2500 гривен в месяц.
“Рядом больница Мечникова. Можно под тихий кабинет. Нужную мебель обсудим. Свободна", – говорится в объявлении.
На объявления обратили внимание в местном паблике.
“Это реально – в Днепре сдают квартиру с душем посреди спальной комнаты. Цену угадывайте в комментариях, начало проспекта Дмитрия Яворницкого”, – пишет Телеграмм-канал “Тим часом у Дніпрі”.
В комментариях днепряне шутят, что за такие хоры можно брать 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц.
"Очевидно, что никто не снимет хату, потому что б*дло не выкупает сюрреализм", — пишут в комментариях.
Напомним, в феврале для части украинцев будет действовать новый тариф на свет: сколько придется платить.
Читайте также: