В Днепре сделали сверхсложную операцию девочке, которая не слышала с рождения

В Днепре сделали сверхсложную операцию девочке, которая не слышала с рождения

Имплант на второе ухо стоимостью 22 тысячи евро приобрели за счет городского бюджета

В Днепре в областной детской больнице прооперировали 5-летнюю девочку Лизу, которая с рождения не слышала. Ей установили два кохлеарных импланта, благодаря которым ребенок сможет слышать.

Об этом сообщает "Суспільне".

Подобные операции производят только в двух больницах в Киеве и Днепре.

По словам мамы девочки, Ирины Петровой, то, что у ребенка проблемы со слухом, родители заметили не сразу.

"До года она игрушку слышала, хлопок слышала, топит. А после года как-то ребенок же на имя отзываться. Я зову, а он не возвращается, я тогда начала тревогу бить. Ближе к двум годам мы одели слуховые аппараты, ну и начали заниматься с сурдологом и дефектологом", – рассказывает Ирина Петрова.

В апреле этого года маленькой Лизе был установлен первый имплант. Его родители девочки приобрели за свой счет — он обошелся в 22 тысячи евро. Операция прошла успешно, длилась два часа.

Имплант на второе ухо на днях установили в Днепре. Его приобрели за счет городского бюджета.

По словам заведующего отоларингическим отделением областной детской больницы Игоря Березнюка, подключат его где-то через месяц.

"Это достаточно сложная, узкоспециализированная операция, когда мы работаем уже не в области уха, а в области внутреннего уха, это уже ближе к головному мозгу. Операция прошла стандартно, не должно возникнуть никаких проблем при подключении. Подключать имплант будем через месяц после операции, когда заживет послеоперационная область", – отметил Игорь Березнюк.

В больнице говорят, что могут проводить до 30 подобных операций по кохлеарной имплантации в год. Главное – чтобы хватало финансирования.

"Проблема в том, что это достаточно стоимостное оборудование, стоим сам по себе кохлеарный имплант. И кроме самой операции ребенку нужна реабилитационная терапия. В больнице для этого созданы все условия, у нас есть центр звука, в котором такие дети могут пройти реабилитацию", – отмечает Алексей Власов.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, а по словам родителей, после первой операции заметили у ребенка положительные изменения.

Напомним, что художнику из Нью-Йорка с удлиненным носом делали пластическую операцию перед Рождеством. Мужчина много лет мучался с невзрачным с виду носом.

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