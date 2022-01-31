В Днепре семье погибшей на "Южмаше" женщины выплатят 250 тысяч гривен

Женщина посмертно награждена городским почетным орденом "Защитник Отчизны".

В Днепре выплатят денежную компенсацию семье женщины, погибшей от рук 20-летнего нацгвардейца на "Южмаше". Семье Веры Лебединец обещают одноразовую денежную компенсацию в размере 250 тысяч гривен.

В свою очередь, дочери женщины – Кире Лебединец – до 18 лет будут ежемесячно выплачивать материальную помощь. Еще одну поддержку девушка будет получать из отчислений заработной платы мэра, сообщил мэр Борис Филатов.

Также семьи предоставят возможность ежегодно ездить бесплатно в санаторий на оздоровление, а матери Веры, работающей в системе городского образования, вдвое поднимут зарплату.

Кроме того, в доме семьи, за счет частных пожертвований и народных депутатов Верховной Рады, сделают ремонт.

Сама же Вера Лебединец посмертно награждена городским почетным орденом "Защитник Отчизны".

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

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