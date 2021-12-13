В Днепре сгорел автомобиль с автоматом на дистанционном управлении внутри: подозреваемый в подготовке убийства задержан

В Днепре сгорел автомобиль с автоматом на дистанционном управлении внутри: подозреваемый в подготовке убийства задержан

В его автомобиле обнаружили около 100 патронов.

В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в подготовке убийства, чей автомобиль сгорел на проспекте Яворницкого.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Информатор.

По данным издания, подозреваемого в подготовке убийства задержали. В его автомобиле во время обысков обнаружили и направили на экспертизу почти 100 патронов калибра 5,45 мм, а также стартовый пистолет переделанный под стрельбу боевыми патронами. Сейчас стражи порядка устанавливают, причастен ли к инциденту кто-то еще.

Ранее по факту происшествия стражи порядка открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (“Подготовка убийства”) УК Украины.

Напомним, что пожар в автомобиле Opel произошел утром 8 декабря. После того, как пламя погасили, в багажнике легковушки нашли автомат на дистанционном управлении и патроны.

Читайте также: