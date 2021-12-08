В Днепре сгорел автомобиль, внутри которого стоял автомат с дистанционным управлением

В Днепре сгорел автомобиль, внутри которого стоял автомат с дистанционным управлением

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Днепре утром 8 декабря на проспекте Яворницкого произошел пожар. Там сгорел легковой автомобиль. Внутри транспортного средства впоследствии обнаружили автомат с дистанционным управлением.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось около 09:10 возле одного из зданий на главном проспекте города. Огонь вспыхнул в автомобиле Opel. Во время пожара очевидцы слышали, как в транспортном средстве что-то взрывалось.

Уже после того, как огонь был потушил, в багажнике авто обнаружили установленный на специальный держатель автомат с дистанционным управлением.

Кто владелец легковушки, а также, что в ней делало оружие, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

ДСНС в Днепропетровской области

Напомним, что в Кривом Роге вблизи пункта приема металлолома произошла стрельба из-за женщины.

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