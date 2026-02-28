ТСН в социальных сетях

В Днепре "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Филатова

Филатов подчеркнул, что не намекает на покушение, ведь в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте.

Фото: последствия падения дрона у дома Филатова

Фото: последствия падения дрона у дома Филатова

В Днепре во время российской атаки «Шахедами» сбитый дрон упал в десяти метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сбитый „Шахед“ упал в 10 метрах от моего частного дома. Не за 100, не за 500, не где-нибудь на горизонте. За 10. Ситуацию спасла обычная толстая подпорная стенка», — рассказал Филатов.

Он отметил, что во время войны в прифронтовом Днепре дрон может упасть где угодно, поэтому о целенаправленном покушении на него, вероятно, речь не идет.

«Я скажу только одну фразу. Очередь, похоже, дошла и до меня», — добавил мэр.

Атака на Днепр 28 февраля

В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

О последствиях атак сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По словам главы ОВА, во время ночной атаки в Днепре зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и многоэтажных жилых домов.

В результате удара ранения получил мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавшего уточняется.

На местах попаданий работали экстренные службы, специалисты обследовали поврежденные объекты и ликвидировали последствия атаки.

