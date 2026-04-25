В Днепре "Шахед" влетел прямо в окно квартиры, но произошло чудо: фото

Дрон влетел в окно квартиры в Днепре / © Борис Филатов /Facebook

Во время ночной атаки российской террористической армии на город Днепр один из вражеских дронов влетел прямо в окно квартиры в многоэтажке.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, опубликовав фото последствий «прилета».

К счастью, российский «Шахед» не взорвался, поэтому все остались живы.

На опубликованном фото видно, что вражеский дрон выбил оконное стекло вместе с металлопластиковой рамой, но его прилет не вызвал тех ужасных разрушений, которые могли бы произойти в случае его взрыва.

© Борис Филатов /Facebook

«Таких случаев реально один на миллион. Вот и не верь после этого в чудеса…» — прокомментировал последствие удара Борис Филатов.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом врага оказались Харьков, Херсон, Одесская и Киевская области. Но самая большая атака состоялась на Днепр.

Во время удара по Днепру зафиксировано попадание в четырехэтажный дом. Есть раненые, под завалами могут быть люди.

Вечером 25 апреля в Днепре снова прогремели взрывы.