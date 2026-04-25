- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1062
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре "Шахед" влетел прямо в окно квартиры, но произошло чудо: фото
Вражеский дрон не взорвался, поэтому все жители квартиры остались живы.
Во время ночной атаки российской террористической армии на город Днепр один из вражеских дронов влетел прямо в окно квартиры в многоэтажке.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, опубликовав фото последствий «прилета».
К счастью, российский «Шахед» не взорвался, поэтому все остались живы.
На опубликованном фото видно, что вражеский дрон выбил оконное стекло вместе с металлопластиковой рамой, но его прилет не вызвал тех ужасных разрушений, которые могли бы произойти в случае его взрыва.
«Таких случаев реально один на миллион. Вот и не верь после этого в чудеса…» — прокомментировал последствие удара Борис Филатов.
Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом врага оказались Харьков, Херсон, Одесская и Киевская области. Но самая большая атака состоялась на Днепр.
Во время удара по Днепру зафиксировано попадание в четырехэтажный дом. Есть раненые, под завалами могут быть люди.
Вечером 25 апреля в Днепре снова прогремели взрывы.