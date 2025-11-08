- Дата публикации
В Днепре "Шахед" влетел в многоэтажку – соцсети (фото)
Российский дрон-камикадзе попал в жилую многоэтажку в Днепре, вызвав разрушение и пожар.
Ночью 8 ноября в городе Днепр в результате атаки беспилотного летательного аппарата типа Shahed произошло попадание в жилую многоэтажку.
Соответственно, фото появились в социальных сетях.
Горожане ранее сообщали о звуках взрывов в городе.
Очевидцы сообщают об огромной дыре в фасаде дома.
На фото видно, что повреждены конструкции нескольких этажей подъезда, выбиты окна, разрушение балконов и внутренних стен.
Подробная информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется.