В Днепре школьник пытался подкурить почти полпачки сигарет: поведение ребенка шокировало соцсети (видео)

Табак разжечь оказалось не так-то просто.

В Днепре малолетний парень пытался закурить подряд семь сигарет. Сделать этого у него не получилось, потому что прикуривал он стики, которые предназначены для нагрева табака.

Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.

На кадрах видно, что за столом сидит мальчик, на вид которому до семи лет. Во рту он держит семь тонких сигарет, которые пытается прикурить с помощью зажигалки. Однако сделать этого у него так и не получилось.

В комментариях к публикации пользователи заметили, что закурить мальчик пытается стики для курения электронными устройствами. Кроме того, пользователей поразило то, в каком возрасте подрастающее поколение начинает привыкать ко вредным привычкам.

Я в шоке. Жаль мальчика.

Вредная привычка на всю жизнь.

Ужас какой-то. Почему не вызвать полицию?

Напомним, что в Днепре компания таксистов избила и заставила облиться зеленкой мужчину, которых хотел проехать "зайцем".

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Новости Днепра: школьник пытался прикурить почти полпачки сигарет

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