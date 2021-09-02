В Днепре школьник пытался подкурить почти полпачки сигарет: поведение ребенка шокировало соцсети (видео)

Табак разжечь оказалось не так-то просто.
В Днепре малолетний парень пытался закурить подряд семь сигарет. Сделать этого у него не получилось, потому что прикуривал он стики, которые предназначены для нагрева табака.
Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.
На кадрах видно, что за столом сидит мальчик, на вид которому до семи лет. Во рту он держит семь тонких сигарет, которые пытается прикурить с помощью зажигалки. Однако сделать этого у него так и не получилось.
В комментариях к публикации пользователи заметили, что закурить мальчик пытается стики для курения электронными устройствами. Кроме того, пользователей поразило то, в каком возрасте подрастающее поколение начинает привыкать ко вредным привычкам.
- Я в шоке. Жаль мальчика.
- Вредная привычка на всю жизнь.
- Ужас какой-то. Почему не вызвать полицию?
Напомним, что в Днепре компания таксистов избила и заставила облиться зеленкой мужчину, которых хотел проехать "зайцем".
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