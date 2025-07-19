В Днепре "скорая" влетела в столб: погиб медик (фото)

Один из медицинских работников погиб на месте аварии

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В Днепре сегодня, 19 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте аварии

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, в Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.