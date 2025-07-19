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В Днепре "скорая" влетела в столб: погиб медик (фото)
В Днепре водитель скорой помощи совершил аварию — выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Один из медиков, находившийся в автомобиле, умер.
В Днепре сегодня, 19 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Все обстоятельства и причины аварии выясняются.
Напомним, в Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.