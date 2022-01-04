В Днепре слабовидящие люди на территории торгового центра упали в яму: пострадавших госпитализировали

В Днепре слабовидящие люди на территории торгового центра упали в яму: пострадавших госпитализировали

Инцидент произошел из-за того, что на участке ремонтируют экскаватор.

В одном из торговых центров в Днепре слабовидящие люди упали в яму у эскалатора. В результате чего мужчина потерял зуб.

Об этом пишет "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось в торговом центре, расположенном на улице Титова. Предварительно, инцидент произошел из-за того, что на участке ремонтируют экскаватор. Само же аварийное место особо не оградили.

В результате чего в яму упали слепая женщина, а также слабовидящий мужчина — во время падения он выбил зуб. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, что на Волыни водолазы разыскивают 17-летнего юношу.

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